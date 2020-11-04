قلق بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية... هل ينفجر الوضع؟

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عبّرت ألمانيا عن قلقها "من وضع متفجر جدًا" في الولايات المتحدة حيث أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء فرز الأصوات كما أعلنت وزيرة الدفاع.

وقالت وزيرة الدفاع آنيغريت كرامب-كارنباور لشبكة "تسي دي اف" إن نتيجة هذه الانتخابات "لم تحسم بعد، لا يزال يجري فرز الاصوات".

وأضافت أن "الوضع متفجر جدا في الولايات المتحدة"، محذرة من "أزمة دستورية" في ذلك البلد.

وتابعت: "هذا أمر يثير قلقنا جميعا".

واشارت الوزيرة الألمانية الى ان العلاقات بين برلين وواشنطن "مرت باختبار صعب في السنوات الأربع الماضية" في ظل رئاسة ترامب، مضيفة "هذه الصداقة أكبر من مجرد مسألة الادارة الحالية في البيت الابيض".

وقالت: "في المستقبل يجب ان نبذل المزيد من الجهود من أجل مصالحنا الخاصة، في المانيا وخصوصا مع الاوروبيين الاخرين".