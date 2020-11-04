حملة بايدن ترد على تهديد ترامب

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ردّت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، على تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات، مؤكدة أن فرقها القانونية "ستكون جاهزة للتصدي له".



ووصفت حملة بايدن تصريحات ترامب بشأن فرز الأصوات بـ"الفاضحة وغير المقبولة".



وقالت مديرة حملة بايدن الانتخابية، جين أومالي ديلون: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات، فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".



وكان ترامب قد أعلن في مؤتمر صحفي، فوزه بالانتخابات، رغم عدم الانتهاء من فرز الأصوات، وقال: "سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل".



وتحدث ترامب عن "تزوير"، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفًا: "نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع"، وفقا لما ذكرته رويترز.



وقال ترامب، دون أن يقدم دليلا، إن "مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص" تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.