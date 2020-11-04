living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من يحسم الأمتار الأخيرة من السباق إلى البيت الأبيض؟

4
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ما أن أغلقت صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة الأميركية حتى بدأت عملية فرز الأصوات، وأخذت النتائج الأولية للاقتراع تتوالى تدريجيا.
 
وحتى الآن، أعلنت حوالي 42 ولاية النتائج الأولية للاقتراع، وهي شبه نهائية، على الرغم من أنه ينتظر أن يتم استكمال فرز الأصوات التي تمت بواسطة البريد في عدد من الولايات.
 
وبحسب النتائج الأولية لهذه الانتخابات وبعد فرز أهم الولايات وأكثرها أصواتا، يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب بواقع 235 مقابل 213 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.
 
غير أن الفرصة ما زالت سانحة للرئيس ترامب لاستعادة زمام المبادرة وحسم الأمتار الأخيرة من السباق، مع بقاء 90 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي ينتظر أن تقول كلمتها في غضون الساعات القليلة المقبلة.
 
وتتوزع هذه الأصوات التسعين على 8 ولايات، بعضها عدد الأصوات فيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، مثل ولاية ألاسكا، وهي ولاية جمهورية في العادة، ولها 3 أصوات فقط، وولاية ماين، ولها 4 أصوات، وهي من الولايات التي تذهب أصواتها إلى الديمقراطيين.
 
غير أن الولايات التي قد تحسم النتائج تتمثل في جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن، حيث عدد الأصوات في كل منها هو 16 و15 و20 و16 و10 على الترتيب.
 
وبعد فرز ما نسبته 93% من الأصوات في جورجيا، يبدو أن الأمور تصب في صالح ترامب، وبالتالي فإنه قد يحصل على جميع الأصوات الستة عشر المتاحة (50.7% لترامب مقابل 48.1% لبايدن).
 
الأمر نفسه يحدث في ولاية كارولينا الشمالية، إذ بعد فرز 94% من الأصوات يسير الاتجاه تجاه فوز ترامب بجميع الأصوات الخمسة عشر (50.1% لترامب مقابل 48.7% لبايدن).
 
كذلك الحال في ولاية ويسكنسون بعد فرز 90% من الأصوات، حيث يبدو أن ترامب في طريقه للفوز بأصوات الولاية العشرة (51.3 % لترامب مقابل 47.2% لبايدن).
 
أما في بنسلفانيا، فلم يتم سوى فرز 64% من الأصوات، ويتقدم فيها ترامب على بايدن 56.3% مقابل 42.5% لبايدن.
 
وفي ولاية ميشيغان تم فرو 67% من الأصوات، وحصل ترامب على 53.3% مقابل 45.1% لبايدن.
 
وفي الأثناء، تبدو الأمور شبه محسومة في ولاية نيفادا لصالح المرشح الديمقراطي باين، وقد يضيف 6 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي.
 
غير أنه بالنظر إلى تقدم ترامب في ولايات جورجيا وكارولينا الشمالية وويسكونسن، فإنه قد يحصل على ما يعادل 41 صوتا، بالإضافة إلى 3 أصوات من ألاسكا، فيرتفع عدد الأصوات شبه المضمونة إلى 257 صوتا مقابل 244 صوتا لبايدن في حال حصل على أصوات نيفادا.
 
ولذلك فإن الولايتين اللتين قد تحسمان السباق نحو البيت الأبيض ستكونان بنسلفانيا وميشيغان بعدد أصواتهما البالغ 36 صوتا.
 
ويمكن القول إنه إذا بقيت الأمور على حالها، فإن ترامب سيحسم السباق، ويعود للبيت الأبيض مجددا.
 
وكان بايدن عبر، في آخر كلمة له بعد حسم نتائج العديد من الولايات، عن ثقته في قدرته على الفوز.
 
وأعرب بايدن عن أمله في الفوز بولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، قائلا: "واثق أن الحملة فازت بأريزونا، وأشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا".
 
من جانبه، غرد الرئيس دونالد ترامب على حسابه في تويتر، في نفس التوقيت الذي ألقاه فيه بايدن خطابه.
 
وقال في التغريدة إنه "متقدم بقوة في الانتخابات"، معربا عن رفضه لمحاولة الحزب الديمقراطي "سرقة الانتخابات".
 
وفي كلمة لاحقة له أيضا قال ترامب "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أنه فاز بولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout