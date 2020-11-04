ترامب: نستعد للاحتفال بالفوز

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الملايين صوتوا لصالحنا اليوم، ولكن هناك مجموعة حزينة من الأشخاص تحاول تهميش هذه المجموعة ولن نقبل ذلك"، مؤكدا أن "النتائج ممتازة ونحن نستعد للاحتفال بالفوز".



ولفت الى "أننا فزنا بولايات لم نتوقع الفوز بها مثل فلوريدا وأوهايو وتكساس"، وكشف "أننا متقدمون بـ690 ألف صوت في بنسلفانيا وهم ليسم قريبا منا أبدا مع نسبة 64 في المئة من الفرز سيكون من المستحيل أن يستدركونا، هناك الكثير من المناطق في بنسلفانيا تحبني وقد نوسع الفارق ونفوز بميشيغان".



وأضاف: "فلوريدا كانت انتصارا مذهلا وتكساس أيضا وأوهايو، وفزنا بقاربة الـ500 ألف صوت، وانتصار كبير في نورث كارولينا ونتصدر بنسبة 70 ألف صوت ولم يتبقى العديد من الأصوات لفرزها"، معتبرا أن "ما يقومون به احتيال واحراج لبلدنا. كنا مستعدون للانتصار بهذه الانتخابات وصراحة نحن فزنا بهذه الانتخابات وهدفنا التأكد من نزاهتها من أجل نزاهة البلاد".



وشدد على أن "ما يحصل عملية احتيال كبير وسنلجأ الى المحكمة العليا ونود توقف عملية التصويت وأن لا يجدوا أي بطاقة اقتراع في الاربعة صباحا واضافاتها، هذه لحظة مؤسفة جدا. أنا فزت أصلا وأشكر كل الداعمين والذين عملوا معنا".