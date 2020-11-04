بايدن يتقدم على ترامب في تكساس وبنسلفيانيا الحاسمتين ومنافسة دراماتيكية في فلوريدا

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أظهرت النتائج الأولية للسباق الرئاسي الأمريكي تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في تكساس وبنسلفيانيا الحاسمتين، مع منافسة دراماتيكية بفلوريدا.

ويتقدم بايدن في ولاية تكساس، التي تعطي 38 صوتا في المجمع الانتخابي وتعتبر تاريخيا داعمة للجمهوريين، حتى الآن 52.0% مقابل 46.7% لترامب، كما حصد المرشح الديمقراطي في بنسلفانيا، التي تمنح أصوات 20 مندوبا، بحصوله على أكثر من 80%.

ويتقدم بايدن كذلك في ولاية أوهايو التي تعطي 18 صوتا، بـ64.5% مقابل 34.5% لدى ترامب.

وتشهد ولاية فلوريدا المتأرجحة، التي تعطي 29 صوتا، منافسة دراماتيكية بين المرشحين بعد فرز أكثر من 80% من الأصوات، حيث تمكن ترامب حاليا من انتزاع الصدارة بفارق 1.6%.

وتشير النتائج الأولية في إنديانا، التي تعطي 11 صوتا في المجمع الانتخابي، إلى حصول ترامب على 58.6% مقابل 39.6% لبايدن.

وفي كينتاكي، التي تعطي 8 من أصوات المندوبين في المجمع، يتقدم ترامب حاليا بـ60.1% مقابل 38.3% لبايدن.

وفي الوقت ذاته أفادت "فوكس نيوز" بأن بايدن هو الفائز المتوقع في ولايتي فيرجينيا، التي تعطي 13 صوتا، وفيرمونت، التي تمنح 3 أصوات.

وتجري الانتخابات الأمريكية على مرحلتين، ففي البداية سيدلي الناخبون بأصواتهم في جميع الولايات، وسيحصل المرشح الفائز في الولاية على أصوات جميع المندوبين، الذي يساوي عددهم عدد الدوائر الانتخابية للكونغرس الأمريكي.

وفي المرحلة الثانية، التي تعتبر إشكالية، سيصوت المندوبون بالمجمع الانتخابي لصالح المرشح الذي فاز في ولايتهم.

ويبلغ العدد العام للمندوبين 538 شخصا، وبالتالي يجب على المرشح أن يحصد أصوات 270 مندوبا لتحقيق الانتصار في السباق الرئاسي.

وفي العام 2016 أتاح هذا النظام لترامب الفوز على منافسته آنذاك، هيلاري كلينتون، على الرغم من أنها حصدت عددا أكبر من أصوات المواطنين الأمريكيين بشكل عام.