بعد 91 ساعة.. انتشال طفلة على قيد الحياة من أنقاض زلزال أزمير!

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انتشلت فرق الإنقاذ، الثلاثاء، طفلة تركية على قيد الحياة بعد بقائها تحت الأنقاض 91 ساعة، في مدينة أزمير التي ضربها زلزال مدمر، الجمعة.



وضرب زلزال قوي ساحل بحر إيجة التركي، وكانت مدينة أزمير أكثر المتأثرين به، إلى جانب جزيرة ساموس اليونانية.

وقال معهد كانديلي الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، إن شدة الزلزال بلغت 6.9 درجة، كان مركزه في بحر إيجة شمال شرق ساموس، بينما قالت إدارة الكوارث والطوارئ إن شدته بلغت 6.6 درجة. وضرب على عمق حوالي 16 كيلومترا.

وأسفر الزلزال عن مقتل 102، وإصابة المئات.

وكانت قوات الإنقاذ قد تمكنت، السبت، من انتشال إنسي أوكان، الذي لا يزال حيا تحت أنقاض مبنى سكني مدمر من ثمانية طوابق، بينما كان الأصدقاء والأقارب ينتظرون خارج المبنى للحصول على أخبار عن ذويهم، الذين ما زالوا محاصرين بالداخل، بما في ذلك موظفو عيادة طبيب أسنان في الطابق الأرضي.

وتم أيضا إنقاذ امرأتين أخريين، تبلغ أعمارهما بين 53 و35 عاما، من بناية أخرى منهارة كانت تتألف من طابقين، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

كما نجح رجال الإنقاذ، السبت، في انتشال أم وثلاثة من أطفالها من تحت أنقاض مبنى تهدم في أزمير، بينما تتواصل جهود الإنقاذ لتحرير الطفل الرابع، بحسب وكالة رويترز.