الأعراض تستمر لأشهر.... «كوفيد طويل الأمد» يصيب الأطفال أيضاً

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أكدت دراسات عدة منذ بداية وباء «كورونا» أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس من البالغين. لكن ربما لن يستمر هذا طويلاً.

ومن المعترف به عالمياً أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بـ«كوفيد19» من البالغين؛ إذ تشير الدراسات إلى أن احتمال إصابتهم بالعدوى يبلغ النصف وأنهم أقل عرضة للمعاناة من أعراض خطيرة؛ مع دخول واحد في المائة فقط من أولئك الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً إلى المستشفى.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن أي طفل يصاب بـ«كوفيد19» معرض لخطر الإصابة بأعراض طويلة الأمد من «كوفيد19»، ومن المعروف جيداً أن كثيراً من الفيروسات تعرض لخطر التسبب في مرض طويل الأمد. وفي حين أن الأمر قد يستغرق وقتاً، فإن غالبية المصابين بهذه المشكلات يتعافون.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن لويس بنسون أن طفليها تدهورت حالتهما بمرض «كورونا» في أبريل (نيسان) الماضي. وقالت بنسون، التي تعمل بالإسعاف وعمرها 46 عاماً وتعيش في ويست ميلاندز ببريطانيا: «توبي (7 أعوام) وغوش (6 أعوام)، تدهورت حالتهما بسرعة بعد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في البداية».

وتردف الأم: «في البداية؛ طلب مني (111)؛ (خط المساعدة غير الطارئ التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطاني) البقاء في المنزل، لكن بدا الأمر كأنهما يزدادان سوءاً»، كما تتذكر. وتتابع: «مع وجود الطفلين (شبه غير مستجيبين) في السرير، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، اتصلت برقم (999). جرى نقلهما إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حيث جرى إعطاؤهما الأكسجين وإبقائهما طوال الليل عليه».

وتعترف لويس بأنه أثناء جلوسها بجانب أسرتها في المستشفى كانت تخشى الأسوأ؛ وعندما هدأت حالتهما، «كان الارتياح لا يوصف. ولكن، بشكل صادم، لم تكن هذه نهاية محنتهما».

الآن، بعد مضي 7 أشهر، لا يزال توبي وغوش يعانيان، وينامان باستمرار وغير قادرين على العودة إلى المدرسة؛ «إذ أصيب الطفلان بتلعثم شديد، واشتكيا من الصداع وبدآ في تكرار الكلمات مراراً وتكراراً».

وتتابع الأم: «فقط عندما اعتقدت أنهما يتحسنان، تدهورت حالتهما مرة أخرى. لقد كنت أعتني بهما بلا توقف لمدة 7 أشهر حتى الآن، وأنا مرعوبة من أنهما لن يكونا بصحة جيدة مرة أخرى».

ويبدو أن توبي وغوش، اللذين كانا «طفلين عاديين ونشطين ومحبين للمرح قبل كل هذا»، من بين أصغر ضحايا ما يسميه كثيرون «كوفيد طويل الأمد»، والمقصود مجموعة من الأعراض المنهكة التي استمرت لأسابيع أو حتى أشهر بعد أن خفت العدوى الأولية بالفيروس. ورغم إبلاغ الآلاف من البالغين عن مثل هذه المشكلات، فإنه يبدو أن الأطباء في حيرة من أمرهم وغير قادرين على العثور على أي خطأ جسدي معهم.

وفي سياق متصل، قال أحد الوالدين لمراهقة تعاني من أعراض طويلة الأمد منذ مرضها لأول مرة في مارس (آذار) الماضي، لـ«ديلي ميل»: «لقد كان الأمر مروعاً للغاية. لدينا طفلة تعاني من مرض مزمن وليس لدينا أي دعم على الإطلاق. لا أحد يستطيع أن يخبرنا ما هو الخطأ فيها».

وكانت الصحيفة البريطانية قد أشارت إلى ظاهرة «كوفيد طويل الأمد» في مايو (أيار) الماضي، لكنها تلقت الآن اهتماماً علمياً، حيث أظهرت نتائج دراسة بريطانية نُشرت الأسبوع الماضي أن واحداً من كل 20 مصاباً بـ«كوفيد19» قد عانى من الأعراض لأكثر من 3 أشهر بعد الإصابة. وتختلف المشكلات، ولكن عادة ما يبلغ البالغين عن التعب ومشكلات التنفس وخفقان القلب وتشوش الدماغ.

والدراسة، التي أجراها البروفسور تيم سبيكتور، خبير علم الوراثة في كلية «كينغز» بلندن، جمعت معلومات من 4.2 مليون مستخدم لتطبيق «دراسة أعراض كوفيد»؛ لكنها لا تتضمن بيانات عن الأطفال دون سن 18 عاماً. وأعلنت «هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية» عن خطط لتقديم خدمات مختصة للمرضى الذين يعانون من «كوفيد طويل الأمد»، ولكن في الوقت الحالي، لن تكون أي من هذه العيادات مفتوحة للأطفال.

ويقول الدكتور نايغل سبايت، اختصاصي طب الأطفال في «متلازمة التعب المزمن»: «هذه بقعة عمياء ضخمة. إذا كان بإمكان البالغين أن يصابوا بفيروس (كوفيد19) لفترة طويلة، فيمكن للأطفال أيضاً». ويتابع سبايت: «تظهر أعراض (كوفيد طويل الأمد) بعض الأعراض الفريدة، لكن النمط العام هو نفسه مثل أي مرض ما بعد الفيروس، ويعاني الأطفال من هذه الأعراض باستمرار».

ويقول الدكتور تشارلز شبرد، المستشار الطبي لجمعية «مي»، وهي مؤسسة خيرية للإرهاق المزمن: «في أقل الحالات، الأعراض هي الشعور بالتعب والبطء مثل الذي نشعر به بعد نزلة برد أو إنفلونزا». ويردف: «بالنسبة لمعظم الناس؛ يمر هذا بعد بضعة أسابيع، ولكن بالنسبة للبعض يستمر لأشهر، وأحياناً لسنوات».

ولا يزال العلماء غير متأكدين من أعراض إرهاق ما بعد الإصابة بفيروس وباء «كوفيد19»، لكن يعتقد كثيرون أن سبب ذلك هو استمرار الجهاز المناعي في محاربة الفيروس بعد مغادرته الجسم. لكن التعب التالي للفيروس يمكن أن يأتي من أعراض خفيفة، مما يعني أنه حتى الأطفال الذين لا يعانون بشدة من «كوفيد19» يمكن أن يكونوا عرضة للإصابة بـ«كوفيد طويل الأمد».