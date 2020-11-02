عقب زلزال إزمير المدمّر.. 81 قتيل وعمليات البحث مستمرة

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أعلنت السلطات التركية عن ارتفاع عدد قتلى الزلزال، الذي ضرب مدينة إزمير إلى 81 شخصا، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

ولفتت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان إلى أن 743" شخصا استكملوا العلاج وغادروا المستشفيات، من أصل 962 أصيبوا جراء الزلزال".

وأوضحت "آفاد" أن 219" شخصا لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات".

وذكرت أن "الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبان سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر".

وأشارت الإدارة إلى أن "السلطات وزعت أكثر من 3500 خيمة و13 ألف سرير لتوفير أماكن إيواء مؤقتة للمتضررين".