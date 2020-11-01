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مصادر مطلعة: أكثر من 150 شخصا من إدارة ترامب يستعدون لنقل السلطة في حال فوز بايدن

1
NOVEMBER
2020
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يستعد ما لا يقل عن 150 شخصا، بيهم كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، لنقل السلطة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، إذا فاز بالانتخابات المقرر إجراؤها الثلاثاء المقبل.
 
مصادر مطلعة: أكثر من 150 شخصا من إدارة ترامب يستعدون لنقل السلطة في حال فوز بايدن90 مليون أمريكي يصوتون مبكرا في انتخابات الرئاسة وترامب وبايدن يواصلان تبادل الاتهامات
 
وقالت قناة "سي إن إن" نقلا عن مصادر مطلعة، أنه بسبب تهرب ترامب مؤخرا من الإجابة على أسئلة حول انتقال سلمي للسلطة وشكوكه في نزاهة الانتخابات، فإن فريق بايدن يستعد أيضا لمواجهة عقبات محتملة من الرئيس الحالي وأنصاره خلال الفترة الانتقالية.
 
وبحسب المصادر ذاتها فإنه من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يعملون على التحضير لنقل السلطة إلى بادين في حال فوزه في الانتخابات، قد يصل إلى 300 شخص.
 
وتجري في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر الانتخابات الرئاسية، وقد بدأ التصويت المبكر في عدة ولايات، والمتنافسان هما المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.
روسيا اليوم
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