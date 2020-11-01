هل تتخلّى الملكة إليزابيث عن العرش؟

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قال أحد المعلقين الملكيين البارزين، إن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية ستتنحى وتسلم العرش للأمير تشارلز عندما تبلغ من العمر 95 عاماً، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل».

وتحدث المعلق الملكي روبرت جوبسون، حصرياً، إلى «ذا رويال بيت»، وقال إن ديانا، أميرة ويلز، اعتقدت أنها كانت «أقوى من الملكة» في الفترة التي سبقت مقابلة «بي بي سي» عام 1995.

كما يصف تعليقات الأمير هاري الأخيرة حول التحيز العنصري بأنها «نفاق مكشوف».

وأوضح كاتب السيرة الملكية: «ما زلت أؤمن إيماناً راسخاً أن الملكة ستتنحى عندما تبلغ من العمر 95 عاماً».

بدوره، قال مراسل «نيوزويك» جاك رويستون، «أعتقد أنها لن ترغب في ذلك، لكن من الناحية الواقعية، ستصل إلى نقطة تسلم فيها كل شيء إلى تشارلز، ثم كيف لا تخبره إذن أنه سيكون ملكاً؟».

تأتي تعليقات جوبسون قبل الذكرى الخامسة والعشرين لمقابلة ديانا الشهيرة عام 1995 مع «بانوراما بي بي سي».

وقال: «في تلك الفترة، مع إعلان انفصال الأمير تشارلز وديانا، كانت الأخيرة في طريقها للحصول على كل ما تريده».

وتابع: «أعتقد أنها كانت تظن نفسها أقوى من الملكة، لذلك وصلت الأمور مع الملكة إليزابيث إلى حدها».

ومتابعة لتعليقات هاري حول موضوع تحيزه اللاواعي هذا الأسبوع، قال جوبسون: «أجد ذلك نفاقاً يخرج من هاري وزوجته ميغان ماركل».

وواصل جوبسون أيضاً مناقشة التقارير الأخيرة حول احتمال عودة الأمير أندرو إلى واجباته الملكية.

وقال: «لا يمكنه بأي حال من الأحوال العودة. يجب أن تتم تبرئته من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل ذلك».

وأشار جوبسون إلى أن الأمير فيليب له دور فعال في كل قرارات الملكة الكبيرة المتعلقة بالتغطية الإعلامية للعائلة المالكة.