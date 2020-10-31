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زلزال بحر إيجة.. ارتفاع عدد القتلى واستمرار البحث عن ناجين

31
OCTOBER
2020
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ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة السواحل التركية في بحر إيجة إلى 27 قتيلا وأكثر من 800 جريح، فيما تواصل فرق الإنقاذ إزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي تدمرت بفعل الزلزال، خصوصا في مدينة إزمير التركية.
  
وأفادت تقارير تركية بأن عدد قتلى الزلزال القوي الذي هز بحر إيجة ارتفع إلى 25 قتيلا، فيما ارتفع عدد من تم إنقاذهم من تحت الأنقاض إلى 100 شخص.
 
وبحسب تقارير، فقد نجحت فرق الإنقاذ في أزمير، ثالث أكبر مدن تركيا سكانا، في إنقاذ عدد من الأشخاص من تحت أنقاض 8 مبان انهارت بفعل الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6.9 درجات وتسبب بموجات مد تسونامي جزئية، وأعقبه العديد من الهزات الارتدادية.
 
وفي وقت مبكر من اليوم السبت، هتف متفرجون بينما تم إنقاذ المراهق إنسي أوكان من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر من 8 طوابق، فيما كان الأصدقاء والأقارب ينتظرون خارج المبنى للحصول على أخبار عن أحبائهم الذين ما زالوا محاصرين بالداخل، بما في ذلك موظفو عيادة طبيب أسنان في الطابق الأرضي.
 
تم إنقاذ امرأتين أخريين، تتراوح أعمارهم بين 53 و35 عاما، من بناية منهارة أخرى من طابقين في مدينة أزمير، وفقا للأسوشيتد برس.
 
ووفقا لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، فقد تسبب الزلزال بمقتل ما لا يقل عن 24 شخصا في إزمير، من بينهم امرأة مسنة غرقت، مع العلم أن عدد المباني المتضررة والمنهارة جراء الزلزال بلغ 17 مبنى على الأقل.
 
 كما لقي مراهقان حتفهما في جزيرة ساموس اليونانية بعد أن سقط عليها جدار.
 
وقالت السلطات الصحية إن ما لا يقل عن 19 شخصا أصيبوا في الجزيرة، من بينهم اثنان، أحدهما يبلغ من العمر 14 عامًا، تم نقلهما جوا إلى أثينا ونقل 7 إلى المستشفى في الجزيرة.
 
يشار أن إدارة الكوارث والطوارئ قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.6 درجة بحسب مقياس ريختر، وأنه مركزه على عمق حوالي 16 كيلومترا.
 
وشعر بالزلزال سكان الجزر اليونانية الشرقية بالإضافة إلى جزيرة كريت، في البحر المتوسط، والعاصمة اليونانية أثينا وبعض انحاء بلغاريا، بينما شعر به أيضا سكان إسطنبول التركية، التي قال حاكمها إنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار في المدينة وهي الأكبر في تركيا.
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