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"أقوى هجوم على أردوغان"... احرق حقيبة زوجتك الفرنسية إذا كنت تجرؤ

31
OCTOBER
2020
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شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.
 
وقال كليتشدار أغلو، إن "أردوغان يستغل قضية ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة، متوجها إلى أردوغان: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.
 
وتابع: "أنت تتحدث فقط دون أفعال.. هل تركت مواطنا لديه القدرة على شراء المنتجات الفرنسية؟". وقال: "نريد أن نعيش في سلام.. الصراعات لن تفيدنا، العالم تخلى عنا وتركنا لوحدنا".
 
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا الرئيس التركي، مواطني بلاده إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وذلك على خلفية التوتر الأخير مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب مقتل مدرس فرنسي أظهر أمام طلابه رسوم كاريكاتير حول النبي محمد، وهو الأمر الذي تسبب في دعوات بالشرق الأوسط لمقاطعة بضائع فرنسا، بعد تعهد ماكرون بمواصلة نشر الرسوم الساخرة.
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