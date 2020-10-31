الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا قياسيا في الإصابات بفيروس كورونا

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أظهرت أحدث الأرقام ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يدفع المستشفيات إلى أقصى طاقاتها ويقتل ما يصل إلى ألف شخص يوميا وذلك مع تحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

ونقلت وكالة "رويترز" بيانات حكومية رسمية تفيد أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت خلال اليومين الماضيين رقم قياسي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبحسب البيانات المسجلة فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين نحو 9 مليون وعدد الوفيات نحو 229 ألفا.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع في إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.

وفي الكلمة الأولى للرئيس الأمريكي بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا المستجد، قال ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج في المستقبل بكميات عقارات ناجحة في مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع".