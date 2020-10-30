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زلزال قوي يهزّ تركيا وتقارير عن انهيار مبانٍ!

30
OCTOBER
2020
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ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، منطقة ولاية أزمير الواقعة على الساحل لغربي لتركيا وشعر به سكان إسطنبول وأزمير وأثينا في اليونان.


وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا قوته 6.6 درجة هز ساحل البلاد المطل على بحر إيجه اليوم الجمعة، وأفادت تقارير أولية عن انهيار مبانٍ بالكامل نتيجة الزلزال.


وأفادت وكالة أنباء الأناضول في تغريدة نشرتها على حسابها في تويتر أن "الزلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ومركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفريحصار" غربي تركيا".


قال التلفزيون التركي "تي آر تي" إن الهزة الأرضية شعر بها سكان مدينة إسطنبول ومدينة إزمير أيضا.


ونقلت الأناضول عن والي مدينة إسطنبول قوله إنه لم ترد أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وهو الأمر الذي أكده أيضا والي إزمير، الذي قال "لم تردنا بعد معلومات عن سقوط خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال".


لكن وزير الداخلية التركي قال بعد ذلك، إنّ "المعلومات الواردة إلينا لغاية الآن تفيد بإنهيار 6 مبانٍ في منطقتي بيراكلي وبورنوفا في إزمير"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول، التي لفتت إلى بدء أعمال البحث والإنقاذ في المباني المنهارة.

 

من ناحية ثانية أفادت رويترز بأن الهزة الأرضية شعر بها أيضا سكان العاصمة اليونانية أثينا.


وأضافت أنه "ليس هناك تقارير فورية عن إصابات أو أضرار".


ووفقا للتقديرات الأولية، فأن الزلزال وقع شمالي ساموس نحو الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش.

 

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