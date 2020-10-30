living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس البرازيل يطلب من بوتين إطلاق سراح سائق لاعب كرة قدم سابق

30
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يخطط رئيس البرازيل جايير بولسونارو لمناقشة إمكانية إطلاق سراح البرازيلي روبسون أوليفيرا، وهو سائق لاعب كرة القدم السابق فرناندو الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقال بولسونارو خلال بث مباشر على "فيسبوك": "ستنطلق قمة بريكس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني) قريبا. وسأطلب خلالها لقاء شخصيا مع السيد فلاديمير بوتين. وأنا متأكد من أنه سيقبل، لأن القضية (التي أريد مناقشتها معه) إنسانية".
 
تم القبض على روبسون أوليفيرا ووضعه في مركز احتجاز في عام 2019 لمحاولته تهريب ميثادون هيدروكلوريد، وهو عقار محظور في روسيا. ويُزعم أن الدواء كان مخصصًا لوالد زوجة لاعب كرة القدم.
 
ووفقًا لبولسونارو، فإن أوليفيرا "تصرف بأحسن النوايا ولم يستطع حتى تخيل أن الدواء الذي كان يحمله، والذي يمكن شراؤه في البرازيل من صيدلية بوصفة طبيب، يعتبر عقارًا محظورا في روسيا". بالإضافة إلى ذلك، قال بولسونارو "نأمل بتعاطفه (الرئيس بوتين مع القضية)"، مشيرًا إلى أنه بعث رسالة حول الأمر إلى الرئيس الروسي".
 
ولعب فرناندو مع نادي سبارتاك الروسي في فترة 2016-2019. وحاليا، يلعب مع نادي بكين سينوبو غوان. 
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout