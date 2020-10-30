نيوزيلندا تصوت لتقنين "القتل الرحيم" وترفض تشريع الماريجوانا

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صوت النيوزيلنديين لصالح تقنين القتل الرحيم في استفتاء ملزم، في حين رفضوا في النتائج الأولية إجراء لإضفاء الشرعية على الماريجوانا.

ومع فرز حوالي 83 في المائة من الأصوات، أيد النيوزيلنديون بشكل قاطع إجراء القتل الرحيم بنسبة 65 في المائة لصالحه و34 في المائة ضده، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

بينما كان التصويت بـ "لا" على الماريجوانا، حيث صوت 53٪ ضد تقنينه وصوت 46٪ لصالحه، لكن تقارب النسب الأولية قد تترك فرصة طفيفة لإمكانية تمرير الإجراء بمجرد عد جميع الأصوات الخاصة الأسبوع المقبل.

وينطبق إجراء القتل الرحيم، الذي سيسمح أيضا بالمساعدة في الانتحار، على الأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة، ومن المرجح أن يموتوا في غضون ستة أشهر، ويمرون بمعاناة "لا تطاق''.

يشار إلى أن بلدان أخرى تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم مثل هولندا ولوكسمبورغ وكندا وبلجيكا وكولومبيا.

وسيسمح مقياس الماريجوانا للناس بشراء ما يصل إلى 14 جراما (0.5 أونصة) يوميا. وتشمل البلدان الأخرى التي شرعت أو ألغت تجريم الماريجوانا الترفيهية كندا وجنوب إفريقيا وأوروغواي وجورجيا بالإضافة إلى عدد من الولايات الأمريكية.