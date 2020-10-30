ترامب: أمريكا ستشهد هجمات إرهابية مثل فرنسا في حال فوز بايدن بالانتخابات

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستشهد هجمات إرهابية مثل تلك التي ضربت حاليا فرنسا، في حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم.

موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب، في فلوريدا: "بايدن يريد إلغاء القيود الخاصة بالدخول (إلى الولايات المتحدة)، هو سيدعو مهاجرين من أخطر مناطق العالم".

وأضاف ترامب: "هو سيفتح الباب أمام الإرهابيين المتطرفين الإسلاميين. رأيتم ماذا حصل منذ 3 أيام، أي قطع رأس شخص في فرنسا. واليوم هذا حدث من جديد".

وأكد ترامب، أنه "في حال تطبيق خطة بايدن ستبدأ هجمات مروعة مثل تلك التي حصلت في فرنسا في مدننا".

هذا وتعرضت مدينة "نيس" بجنوب فرنسا، صباح أمس، لاعتداء بعد أن أقدم شخص على قتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين داخل كنيسة وخارجها في مدينة نيس جنوب البلاد.