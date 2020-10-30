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أميركا تتخطى عتبة 90 ألف إصابة بكورونا والصين تسجل 25

30
OCTOBER
2020
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سجّلت الولايات المتّحدة الخميس رقماً قياسيّاً جديداً لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات جامعة هوبكنز التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثمانية ملايين و834 ألفا و393 حالة بزيادة 81599 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 227045 بعد أن أودى المرض بحياة 1060 آخرين.

من جهة أخرى، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضا من 47 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إنه تم تسجيل إصابة محلية واحدة جديدة، و24 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.

وذكرت أيضا أنها سجلت 53 إصابة جديدة دون أعراض ارتفاعا من 16 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض حالات مؤكدة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 85940، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

 

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