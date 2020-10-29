ميركل تحذر من الشهور الأربعة المقبلة!

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الخميس إن الاستعدادات للتطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا جارية، محذرة من فصل الشتاء المقبل.

ولفتت ميركل إلى أن الاستعدادات للتطعيم ضد الوباء جارية وأن الحكومة تعمل على مبادئ توجيهية أخلاقية بشأن من يجب أن تكون اللقاحات متاحة له.

وقالت المستشارة الألمانية للمشرعين إن فصل الشتاء القادم سيكون صعبا، بعد أن حددت لهم عشرات الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا..

وقالت ميركل: "الشتاء سيكون قاسيا.. أربعة أشهر طويلة وشاقة.. لكنها ستنتهي".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا حتى اليوم 484 ألفا، بينما تجاوزعدد الوفيات 10 آلاف وفق ما أفاد به موقع "وورلدميتر" المتخصص في تقديم إحصاءات إصابات كورونا حول العالم.