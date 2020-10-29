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"الخال" بقبضة قوى الأمن

29
OCTOBER
2020
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أعلنت قوى الأمن الداخلي أنه "بعد توافر معلومات عن شبكة لترويج المخدّرات تنشط ضمن محافظة جبل لبنان، ونتيجةً للإستقصاءات والتحريات وعمليات الرصد، ومن خلال كمينٍ محكم نصبته قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، في محلّة الجناح، تمكّنت بتاريخ 16-10-2020، من توقيف أحد أخطر المروجين ضمن هذه شبكة، فهو مسلّح بشكلٍ دائم، ويقوم بتبديل سيارته بصورة مستمرة، ويدعى: ع. ح. (مواليد عام 1986، لبناني)

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 7 مظاريف تحتوي على مادة الكوكايين، مسدس حربي، وهاتفّين خلويَين. 

وبنتيجة المتابعة الحثيثة، تم تحديد هوية الرأس المدبّر للشبكة، ويدعى: ر. ب. (مواليد عام 1963، لبناني) ملقّب بـ"الخال" الذي تم توقيفه بتاريخ 25-10-2020، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بتوزيع المخدرات -على متن سيارة نوع "كيا بيكانتو"- على المروّجين في محلة فرن الشباك، وبرفقته زوجته: - ز. ن. (مواليد 1968، لبنانية).
 

بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط 113 ظرفاً من مادّة الكوكايين وباز الكوكايين، وحشيشة الكيف، 3 أجهزة خلوية، ومبلغ مالي.

وبتفتيش منزلهما في محلة الوروار – الحدت، عُثر على 124 ظرفاً بداخلها مادة الكوكايين وباز الكوكايين، و4 أجهزة خلوية.

وأودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم."
 
 
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