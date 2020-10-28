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بومبيو: الصين تتصرف «كحيوان مفترس» في سريلانكا

28
OCTOBER
2020
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 قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف «كحيوان مفترس» في سريلانكا، فيما يواصل توجيه سهام الانتقادات إلى بكين خلال جولته الآسيوية.

ووصل بومبيو إلى سريلانكا قادماً من الهند في إطار جولة من أربع محطات تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية.
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون في العاصمة كولومبو: «يتبين لنا من الاتفاقات السيئة وانتهاك السيادة وانعدام القانون في البر والبحر أن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف كحيوان مفترس... تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، فنحن هنا كصديق وشريك»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وعلى عكس الهند، التي تخوض مواجهة عسكرية مع الصين وكانت المحطة الأولى في رحلة بومبيو، فإن سريلانكا حليف وثيق لبكين.
واستثمرت الصين مليارات الدولارات في الموانئ والطرق السريعة في سريلانكا في إطار مبادرتها (الحزام والطريق) المتعلقة بروابط النقل والطاقة، وهو برنامج تعتقد الولايات المتحدة أنه يهدف لجر البلدان الصغيرة إلى مصيدة الديون.
وقال وزير خارجية سريلانكا دينيش جوناواردينا، إن بلاده تريد السلام والعلاقات الطيبة مع الجميع.
وأضاف في المؤتمر الصحافي: «سريلانكا دولة محايدة تنتهج سياسة عدم الانحياز وملتزمة بالسلام... نأمل أن تستمر علاقاتنا مع الولايات المتحدة والدول الأخرى».

الشرق الأوسط
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