أوباما: ترامب يغار من التغطية الإعلامية التي يحظى بها كورونا

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انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشدة رد فعل الرئيس الحالي دونالد ترامب على جائحة كورونا وتحويله البيت الأبيض إلى “منطقة ساخنة”.

وأشار اوباما متحدثا من أورلاندو، إلى أنه “مات أكثر من 225 ألف شخص في هذا البلد. أغلقت أكثر من 100 ألف شركة صغيرة. اختفت نصف مليون وظيفة في فلوريدا وحدها. فكر في ذلك”، متسائلا: “ما هي حجته الختامية؟ الناس يركزون أكثر من اللازم على كوفيد. لقد قال هذا في إحدى التجمعات. كوفيد، كوفيد، كوفيد. إنه يشعر بالغيرة من التغطية الإعلامية لكوفيد. إذا كان قد ركز على كوفيد منذ البداية، لن تصل القضايا إلى مستويات قياسية جديدة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع”.

واعتبر أن “ترامب لا يتخذ أي إجراءات وقائية لسلامة البيت الأبيض وموظفيه، لقد حول البيت الأبيض إلى منطقة ساخنة”.