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منظمة الصحة العالمية: علينا ألا نستسلم في مواجهة «كورونا»

26
OCTOBER
2020
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أكد مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين)، أنه «لا يمكننا أن نستسلم وعلينا ألا نستسلم» في المعركة ضد «كوفيد - 19»، مع تجدد تفشي الوباء في أوروبا والولايات المتحدة.

وأقر تيدروس أدهانوم غبريسوس، بأن إرهاقاً يسود الدول بعد أشهر من مكافحة الوباء الذي أسفر عن وفاة أكثر من مليون و100 ألف شخص، لكنه دعا إلى مواصلة المعركة غداة إعلان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن الولايات المتحدة لن تتمكن من السيطرة على الجائحة، وتركز في شكل أكبر على الأدوية واللقاحات، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال «حين يتحرك المسؤولون بسرعة، يمكن القضاء على الفيروس».

في سياق متصل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه لم يستسلم في المعركة ضد وباء «كوفيد - 19» بعد تصريحات ملتبسة لأحد المقربين منه أعطت انطباعاً معاكساً. وخلال زيارة لولاية بنسلفانيا، سأل صحافي، ترمب، عن الأسباب التي دفعته إلى «التخلي عن مكافحة الجائحة»، فأجاب: «لم أتخل عن ذلك. بدأنا نطوي الصفحة بالتأكيد».

والأحد، عززت تصريحات كبير موظفي البيت الأبيض الشعور بإدارة عاجزة وحتى فاقدة للسيطرة على الوضع. وصرح مارك ميدوز لقناة «سي إن إن»: «لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات».

واستند جو بايدن، خصم ترمب الديمقراطي، إلى هذه التصريحات لاتهام الإدارة الجمهورية بالاستسلام أمام الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة.

 

الشرق الأوسط
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