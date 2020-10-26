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طرد شرطي من العمل في نيويورك لدعمه ترامب علانية

26
OCTOBER
2020
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تم إبعاد شرطي في نيويورك عن العمل، بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت، ظهر فيه هذا الشرطي وهو يهتف بشعارات مؤيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مكبر صوت.
 
وقال ديرموت شي، رئيس شرطة المدينة في بيان نشر أمس الأحد على "تويتر": "تم التعرف على الشرطي المتورط في هذه الحادثة وإيقافه عن الخدمة بدون أجر".
 
وأضاف: "أكرر أنه يجب على جميع عناصر الشرطة، البقاء خارج السياسة، وبالتالي التأكيد للناس أن القانون ينطبق على الجميع على قدم المساواة، وبغض النظر عن ميولهم السياسي".
  
في صباح الأحد، نشر مستخدمو "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه شرطي يستخدم مكبر صوت مدمج في سيارته الرسمية، لترديد شعار الحملة الانتخابية للزعيم الأمريكي الحالي: "ترامب 2020".
 
وطلب الشرطي خلال ذلك، من المارة الذين كانوا يصورونه، ألا يخجلوا ويشاركوا اللقطات على الشبكات الاجتماعية. ولم يتم تحديد متى وقع الحادث بالضبط.
 
من جانبه أشار عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إلى أن السلطات لن تسمح لعناصر الأمن والشرطة، بالترويج لأي أجندة سياسية.
روسيا اليوم
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