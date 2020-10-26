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فرنسا.. ثلثا السكان يخضعون لحظر تجول ليلي بسبب كورونا

26
OCTOBER
2020
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صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون لتمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 16 فبراير المقبل، بما يخضع ثلثي الفرنسيين لحظر تجول ليلي في محاولة للحد من انتشار كورونا.
 
فرنسا.. ثلثا السكان يخضعون لحظر تجول ليلي بسبب كورونافرنسا.. موجة كورونا الثانية أسوأ من الأولى
ومن المتوقع أن يتم تبني مشروع القانون الذي يهدف إلى تمديد هذا النظام الاستثنائي، مطلع نوفمبر المقبل.
 
وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن "القانون يخول الحكومة فرض القيود لمواجهة مرحلة ستكون طويلة وصعبة".
 
وأعلن يوم الأحد عن تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 45422 إصابة يومية بـ"كوفيد-19"، خلال 24 ساعة، غداة تجاوز فرنسا عتبة المليون إصابة.
 
وتم توسيع نطاق حظر التجول المفروض في باريس وضواحيها والمدن الكبرى الآن ليشمل 54 مقاطعة بالإضافة إلى بولينيزيا، أي أن 46 مليون شخص ملزمون بالبقاء في منازلهم من الساعة التاسعة مساءا وحتى السادسة صباحا، وهو ما يوازي تقريبا ثلثي عدد سكان فرنسا.
 
وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورونا بلغ مليونا و041075 إصابة، و34508 حالات وفاة بالفيروس.
روسيا اليوم
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