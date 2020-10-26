بايدن يتعهد بتوفير لقاح كورونا لجميع الأمريكيين مجانا

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تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "مجانا وللجميع" في حال فوزه بالانتخابات.

وقال في خطاب انتخابي بولاية ديلاوير: "فور توفر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا".

واتهم منافسه ترامب بعدم حيازة خطة لمواجهة كورونا، وأضاف: "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن".

يذكر أن كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، كان أعلن أن إنتاج لقاح أمريكي آمن وفعال ضد كورونا قد يتم بحلول شهر ديسمبر المقبل.