اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

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أعلنت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا “التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ سيكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن”.

وقالت الأطراف الـ3 في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأميركية وحكومتي أذربيجان وأرمينيا: “إن وقف إطلاق النار لأهداف إنسانية سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي من يوم 26 تشرين الأول”.

وأضاف البيان أن “الولايات المتحدة أسهمت في إجراء مفاوضات مكثفة بين وزراء الخارجية ورؤساء مجموعة مينسك لاقتراب أرمينيا وأذربيجان من حل سلمي للنزاع في قره باغ”.