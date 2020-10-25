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أميركا تسجّل حصيلة قياسيّة في عدد الإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

25
OCTOBER
2020
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سجلت الولايات المتحدة عددًا قياسيًا من الإصابات بكوفيد-19 السبت لليوم الثاني على التوالي، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعيّة التي تُحدّث بياناتها باستمرار.

وأحصت البلاد 88973 إصابة جديدة بين الجمعة والسبت، وهي حصيلة أعلى بكثير من 79963 إصابة التي تم تسجيلها في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة 224 ألفا و751 من أصل ثمانية ملايين و568 ألفا و625 إصابة، وهي أعلى حصيلة في العالم.

كانت الولايات المتّحدة بلغت بالفعل عتبة الثمانين ألف إصابة يوميّاً خلال تمّوز، لا سيّما بسبب بؤر إصابة في ولايات جنوبيّة مثل تكساس وفلوريدا، حيث كان الفيروس وقتذاك خارجاً عن السيطرة.

أمّا حاليّاً، فإنّ أسوأ حالات تفشّي الفيروس تُسَجّل شماليّ البلاد وفي الغرب الأوسط، في وقتٍ تشهد نحو 35 ولاية من أصل 50 زيادةً في عدد الإصابات.

 

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