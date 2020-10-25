مدير مكتب نائب الرئيس الأميركي مصاب بكوفيد-19

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أعلن ناطق باسم نائب الرئيس الأميركي الجمعة أن مدير مكتب مايك بنس خضع لفحص كوفيد-19 وتبين أنه مصاب بالمرض.



ومارك شورت هو الأخير على لائحة المسؤولين الأميركيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.



وقال ديفين أومالي المتحدث باسم نائب الرئيس في بيان إن مارك شورت وضع في الحجر الصحي. وأضاف أن نتيجة فحوص نائب الرئيس وزوجته أكدت عدم إصابتهما بالمرض وهما "صحة جيدة".



وتابع أومالي أنه بالاتفاق مع أطباء البيت الأبيض، يواصل مايك بنس الذي يخوض الحملة الانتخابية لاقتراع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، برنامجه.



وسجلت الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي عددا قياسيا من الإصابات بلغ 89 ألفا، وفقا للبيانات المحدثة لجامعة جونز هوبكنز.



وبلغ مجموع الوفيات في الولايات المتحدة 225 ألفا.