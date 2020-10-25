living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كورونا.. عالم أوروبي كبير يحذر من "الموجة الأسرع"

25
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر عالم فرنسي كبير من أن الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا ستكون أسرع من الأولى، وسط تصاعد متزايد في أعداد الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.

وصرح المستشار العلمي للحكومة الفرنسية أرنو فونتاني، لتلفزيون بي إف إم، الجمعة، أن "الفيروس ينتشر بسرعة أكبر.. وقد بدأت مؤشرات ذلك في أغسطس"، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.

وقال إن فرنسا تمكنت من السيطرة على الفيروس بحلول نهاية يونيو، لكن انخفاض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى من جراء الوباء حتى نهاية أغسطس الماضي أعطى السلطات إحساسا زائفا بانحسار الفيروس، على الرغم من ارتفاع الحالات بالفعل في الوقت.

وأضاف عالم الأوبئة: "ثم كان هناك أسبوعا باردا واحدا في سبتمبر، وسارت جميع المؤشرات في الاتجاه الخطأ مرة أخرى في جميع أنحاء أوروبا. ينتشر الفيروس بشكل أفضل في البرد لأننا نمكث وقتا أطول في بيوتنا والأماكن المغلقة".

وتابع: "لدينا الكثير من الأدوات لحماية أنفسنا من الفيروس، لكننا نواجه فترة صعبة"، مرددًا ما قاله رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، الذي حذر من "نوفمبر الصعب"، حيث مددت الحكومة الفرنسية حظر التجول الذي فرضته الأسبوع الماضي في مدن عدة.

ويبدأ سريان حظر التجول في بعض المدن، من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا، وسيتأثر به 46 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 67 مليون نسمة.

وقال كاستكس في مؤتمر صحفي إن "الموجة الثانية من وباء كورونا بدأت بالفعل ولا تزال جارية الآن في فرنسا وأوروبا. الوضع خطير للغاية".

وسجلت فرنسا الخميس الماضي رقما قياسيا في عدد الإصابات بكورنا خلال يوم واحد، إذ بلغ عدد المصابين 41 ألفا و622 شخصا.

ويبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا الآن أكثر من مليون إصابة، وتوفي من جراء الجائحة أكثر من 34 ألف نسمة.

وعادت البلدان في جميع أنحاء أوروبا، مثل المملكة المتحدة، إلى التدابير الاحترازية التقييدية، بعد ارتفاع عدد الحالات.

وشددت بلجيكا، وهي واحدة من أكثر البلدان تضررا في أوروبا، القيود على التجمعات يوم الجمعة، وحظرت المشجعين من المباريات الرياضية، وحدت من عدد الأشخاص في الأماكن الثقافية وأغلقت المتنزهات الترفيهية.

وعلى الرغم من أن معدلات الإصابة في ألمانيا كانت أقل بكثير من النقاط الساخنة الأخرى في أوروبا، فإن الحالات تسارعت ووصلت إلى مستوى قياسي يوم الخميس حين بلغت 11247 حالة.

وفي جميع أنحاء أوروبا، سجلت 20 دولة أرقامًا قياسية جديدة يوم الأربعاء، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي شهدت ارتفاعًا قدره 26688 إصابة.

وأمرت جمهورية التشيك، التي تشهد أكبر زيادة في أوروبا في حالات كوفيد-19، معظم المتاجر والخدمات بالإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

وعادت هولندا أيضًا إلى الإغلاق الجزئي، وأغلقت الحانات والمطاعم، لكنها أبقت المدارس مفتوحة.

وأصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية هذا الأسبوع تسجل مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout