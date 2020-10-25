فرنسا تسجل حصيلة "غير مسبوقة" بفيروس كورونا

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أعلنت فرنسا عن تسجيل 45422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت، في حصيلة غير مسبوقة لتسجل بذلك أعلى حصيلة يومية للإصابات بجائحة كوفيد 19.



وبحسب بيان لوزارة الصحة الفرنسية فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 1069368 حالة. وتم تسجيل 137 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا الى 34645.

من جهة أخرىن صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في قراءة أولى على تمديد حال الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة أزمة وباء كوفيد-19.

وينتظر أن ينقل النص الذي أيده 71 نائبا في مقابل رفض 35 آخرين، إلى مجلس الشيوخ الأربعاء حيث يتوقع أن يتم تبنيه نهائياً في بداية نوفمبر. ودافعت الحكومة عن النص فيما أعربت المعارضة عن قلقها إزاء مخاطر "المسّ بالحريات العامة".

وكانت الطوارئ الصحية اقرّت مجدداً قبل اسبوع من خلال مرسوم، وكان واجباً تصويت البرلمان بغية تمديدها لأكثر من شهر. وقد ترفع هذه الحالة في حال تحسن الأوضاع في البلاد.

غير أنّ الأفق يبدو قاتماً إذ إنّ حصيلة ضحايا الوباء "ستتزايد في الأيام والأسابيع المقبلة مهما فعلنا" في ظل المسار الوبائي النشط وفق وزير الصحة أوليفييه فيران.

ويشير النص الذي جرى التصويت عليه إلى إمكانية فرض قيود بعد 16 فبراير، حتى الأول من أبريل، وذلك بالاستناد إلى نظام انتقالي. وتشمل هذه الفترة الزمنية انتخابات المقاطعات والمناطق، في حال كان ثمة قدرة على تنظيمها.