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إيطاليا.. مواجهات مع الشرطة في "احتجاجات كورونا"

24
OCTOBER
2020
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شهدت مدينة نابولي ليل الجمعة، مواجهات بين الشرطة الإيطالية ومئات المتظاهرين المعارضين لحظر تجول ليلي، مع إمكانية فرض حجر جديد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع بداية ساعات حظر التجول الذي يستمر كل ليلة حتى الساعة 5 صباحا في كامبانيا بمنطقة نابولي جنوبي إيطاليا، أشعل المئات قنابل دخان وأضرموا النيران في صناديق القمامة، وألقوا مقذوفات على عناصر شرطة مكافحة الشغب المنتشرين وسط المدينة.

وكانت أطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رفض قرار حظر التجول الذي فرض بدءا من مساء الجمعة في كامبانيا، وكذلك في لاتسيو ومنطقة روما وفي لومبارديا ومنطقة ميلانو.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "إن أغلقت.. تدفع"، مطالبين الحكومة بتعويضهم ماديا، ومعبرين عن قلقهم حيال العواقب الاقتصادية لحظر التجول والحجر الجديد الذي قال رئيس منطقة نابولي، فينتشنزو دي لوكا، إنه راغب في فرضه بأسرع وقت.

وكان دي لوكا حذر في وقت سابق من "أننا على شفير مأساة. نحن في حاجة إلى إغلاق وطني"، في وقت سجلت به إيطاليا نحو 20 ألف إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 المنصرمة، من بينها 2300 في كامبانيا.

وإيطاليا التي أدى الإغلاق الذي فرضته في الربيع الماضي إلى أسوأ ركود اقتصادي تشهده ما بعد الحرب، سجلت إجمالا نحو 500 ألف إصابة منذ بداية الجائحة، من بينها 37059 وفاة، حسب الأرقام التي نشرتها الجمعة وزارة الصحة.

 

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