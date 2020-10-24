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بايدن يغازل الناخبين بـ"لقاحات كورونا مجانية للجميع"

24
OCTOBER
2020
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تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، الجمعة، بتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد مجانا "للجميع"، في إطار خطته لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات.

وأكد في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يوما من موعد الانتخابات، أنه "فور توافر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

وكان الرئيس دونالد ترامب، المتخلف عن منافسه في نتائج استطلاعات الرأي، أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.

ويلقي الديمقراطيون باللوم على الملياردير الجمهوري في مسألة عدم وجود استجابة فدرالية قوية للوباء، الذي أودى بأكثر من 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثرا بـ"كوفيد 19" في العالم.

وقال بايدن إن الوباء "يتجاوز كل شيء واجهناه في تاريخنا الحديث، وهو لا يظهر بوادر تباطؤ"، مشددا على أن "الفيروس يزداد قوة في كل الولايات الأميركية" تقريبا.

وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عاما: "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن. لقد تخلى عنكم، تخلى عن أُسرتكم، وتخلى عن أميركا".

وتعهد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجية وطنية "للتغلب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدا عزمه على استشارة حكام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقالية، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه.

وبمجرد وصوله إلى السلطة، سيدعو بايدن الكونغرس على وجه الخصوص إلى التصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفدرالية ووسائل النقل بين الولايات.

 

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