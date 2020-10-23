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بارقة أمل على طريق حل لغز الطائرة الماليزية المفقودة

23
OCTOBER
2020
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رجح خبراء طيران يحققون بشأن الطائرة الماليزية التي اختفت في 2014، أن يكونوا قد تمكنوا من تحديد الموقع الذي تحطمت فيه، وهو ما يدعو إلى استئناف البحث وسط المحيط، حسب قولهم.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المحققين يرجحون أن تكون الرحلة "إم إتش 370" قد حلقت وابتعدت بـ2700 ميل من إندونيسيا ثم تحطمت جنوب المحيط الهندي على مقربة من الإحداثيتين "S34.2342" و"E93.7875".

وقال فيكتور يانيلو، وهو خبير طيران ساعد مسؤولين أستراليين في عملية بحث سابقة، إنه من الوارد بشكل كبير أن تكون طائرة الركاب المختفية في نطاق 100 ميل بحري من آخر نقطة جرى تحديدها.

وبعد تحطمها في 8 مارس 2014، طفت عدة أجزاء من الطائرة الماليزية على سواحل غربي المحيط الهندي، على مدى أعوام، لكنها لم تساعد على كشف مصير الرحلة.

وكانت الطائرة الماليزية، وهي من طراز "B777-200ER"، تقّل 239 راكبا على متن رحلة متجهة من كوالالمبور إلى بكين، ثم اختفت في ظروف غامضة.

ولم يجر تقديم إيضاحات أو بيانات نهائية بشأن مصير الطائرة التي تحولت إلى واحدة من أبرز ألغاز حوادث الطيران الغامضة.

ومن الاحتمالات التي رجحها الخبراء بقوة أن يكون تحطم الطائرة ناجما بالأساس عن انتحار الطيار أو مساعده.

جدير بالذكر أن ثاني عملية بحث عن الطائرة كانت قد انتهت في ربيع 2018.

 

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