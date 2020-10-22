جورجيا.. مسلح يغادر بنكا بكيس من النقود محتميا بـ3 رهائن (فيديو)

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أكدت الداخلية الجورجية اليوم الخميس، أن المسلح الذي استولى على فرع مصرف في مدينة زوغديدي غربي البلاد أمس، قد غادر المبنى محتميا بثلاثة رهائن، بينهم قائد الشرطة المحلية.

من جانبها، ذكرت قناة "روستافي" أن المسلح توجه مع الرهائن في سيارة تابعة للشرطة نحو الحدود، بعد أن تسلم مبلغا من المال.

وفي وقت سابق أفادت الداخلية الجورجية بتحرير 43 رهينة احتجزهم مسلح في فرع لبنك جورجيا في زوغديدي، حيث وافق المسلح على إطلاق سراح معظم الرهائن مقابل رئيس الشرطة المحلية أفتانتيل غادافا.

وأضافت الداخلية في بيان لها، أنها تواصل العملية الأمنية للبحث عن المجرم واعتقاله.