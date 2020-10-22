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عودة "بورات" بهجوم لاذع للمشهد الانتخابي في الولايات المتحدة

22
OCTOBER
2020
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يعود الممثل الكوميدي البريطاني ساشا بارون كوهين في جزء ثان مصور من "بورات" بأسلوب الفيلم الوثائقي انقسمت بشأنه آراء النقاد قبل أسبوعين من الانتخابات الأميركية.
 
والجزء الثاني من فيلم بورات، الذي سيعرض على منصة أمازون برايم بدءا من الجمعة، يعود بارون كوهين إلى شخصية الصحفي الكازاخستاني بورات ساجدييف الذكوري العنصري الذي يسافر مرة أخرى إلى الولايات المتحدة.
 
وتدور الأحداث هذه المرة حول محاولات بورات لتزويج ابنته البالغة من العمر 15 عاما لنائب الرئيس مايك بنس أو، في حالة فشل ذلك، لرودي جولياني، رئيس بلدية نيويورك السابق والذي أصبح الآن المحامي الشخصي للرئيس دونالد ترامب.
 
وقالت مجلة فارايتي إن الفيلم يقدم "رواية متسقة ومتماسكة تتخللها مشاهد مشينة وغير متوقعة".
 
وجرى الكشف عن عدد محدود من مفاجآت الفيلم قبل الإصدار، لكن النقاد قالوا إنها تشمل اقتحام كوهين لمؤتمر سياسي وهو يرتدي زي ترامب، وإقامته في الحجر الصحي من فيروس كورونا مع أعضاء من مجموعة كيو.إيه.نون المؤمنة بنظريات المؤامرة وزيارته لعيادة إجهاض.
 
وقال كوهين لصحيفة نيويورك تايمز في نهاية الأسبوع الماضي "هدفي هنا لم يكن فضح العنصرية ومعاداة السامية...الهدف هو إضحاك الناس ، لكننا نكشف عن الانزلاق الخطير نحو الاستبداد".
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