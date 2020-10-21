قصف إسرائيلي على جنوب سوريا ليلا

أطلق الجيش الإسرائيلي ليلا صاروخاً على موقع في القنيطرة في جنوب سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري.



وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنّ "العدوّ الإسرائيلي شنّ عند منتصف الليلة عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي".



وأضافت أنّ الصاروخ استهدفت "مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي واقتصرت الأضرار على الماديات".



من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ القصف استهدف "مقرّاً للميليشيات الإيرانية".



وقال المرصد "دوّى انفجار عنيف في قرية الحرية بريف محافظة القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف يرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مقراً للميليشيات الإيرانية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة".