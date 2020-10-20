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قواعد جديدة: كتم صوت ترامب وبايدن كيلا يقاطعا بعضهما البعض في المناظرة

20
OCTOBER
2020
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أعلنت لجنة المناظرة الرئاسية في الولايات المتحدة عن تبنيها قواعد جديدة للمناظرة المقبلة بين المرشحين للرئاسة دونالد ترامب وجو بايدن.
 
وقالت اللجنة إنه سيتم كتم صوت الميكروفونات لكل من ترامب وبايدن للسماح بدقيقتين لكل من المرشحين لكي يتحدثا دون مقاطعة الآخر.
 
ومن المتوقع أن تجري المناظرة المقبلة بين ترامب وبايدن يوم الخميس المقبل، وذلك بعد رفض ترامب المشاركة في المناظرة الثانية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الخميس الماضي، وذلك بسبب عدم موافقته على إجراء المناظرة بطريقة افتراضية.
 
وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين، التي جرت يوم 29 سبتمبر الماضي، قد تميزت بأجواء متوترة، حيث قاطع المرشحان بعضهما البعض وتبادلا الألفاظ المسيئة.
روسيا اليوم
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