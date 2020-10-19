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مع دخول الشتاء.. إصابات كورونا تصل إلى "رقم مقلق"

19
OCTOBER
2020
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة، الاثنين، وفقا لإحصاء لرويترز وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.
 
ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيرا على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.
 
وأظهرت بيانات رويترز استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات.
 
واحتاج الوباء 32 يوما فقط للقفز من 30 مليون حالة إلى 40 مليون إصابة وذلك مقارنة مع 38 يوما استغرقها للصعود من 20 إلى 30 مليون إصابة، و44 يوما بين 10 و20 مليون حالة بينما احتاج الفيروس 3 أشهر كاملة للوصول إلى أول 10 ملايين إصابة منذ ظهور العدوى أول مرة بمدينة ووهان الصينية في مطلع يناير.
 
وسجل الفيروس قبل أيام رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية على مستوى العالم بلغ أكثر من 400 ألف إصابة.
 
وبلغ متوسط عدد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء عالميا خلال الأسبوع الماضي نحو 347 ألف حالة وذلك مقارنة مع 292 ألفا في الأسبوع الأول من أكتوبر.
 
ولا تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل أشد الدول المتضررة بالوباء في العالم، فيما تستحوذ أميركا الشمالية والوسطى والجنوبية على زهاء 47.27 بالمئة من عدد الإصابات عالميا.
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