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ترامب يحذر من انتخاب بايدن: سيستمع للعلماء ويفعلها

19
OCTOBER
2020
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حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من إغلاق البلاد في حال انتخاب منافسه الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية جون بايدن، وذلك ضمن خطاب في إطار حملته الانتخابية في ولاية نيفادا، الأحد.
 
بدورها، انتقدت حملة بايدن، تصريحات الرئيس ترامب، التي قال فيها إنه إذا تم انتخاب منافسه الديمقراطي فسيكون هناك المزيد من عمليات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، لأنه "سيستمع إلى العلماء".
 
وقال ترامب أمام حشد من مؤيديه: "إذا استمعت تمامًا إلى العلماء، فسنكون أمام بلد يعيش حالة من الكساد الهائل".
 
في المقابل، قال المتحدث باسم حملة بايدن، أندرو بيتس، في بيان، إن "ترامب أضر بالاقتصاد القوي الذي ورثه عن إدارة أوباما وبايدن، من خلال عدم اتباع التحذيرات من الخبراء العلميين والطبيين الذين يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح".
 
وأضاف: "الآن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد ترتفع، وتزداد عمليات التسريح".
 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، وقفزت الإصابات بنسبة 17 بالمئة تقريبًا خلال الأسبوع الماضي مع زيادة عدد الحالات الجديدة في 38 ولاية وواشنطن العاصمة.
 
وقتل الفيروس أكثر 219 ألف شخصا في الولايات المتحدة، وأصاب أكثر من 8 ملايين آخرين، وفقًا إحصاءات معهد جونز هوبكنز.
 
وأعلنت شركات أميركية كبرى، من بينها شركات تعمل في مجال الطيران والنفط وتصنيع الإطارات ونشر الكتب والتأمين، عن تسريح عشرات الآلاف من العمال.
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