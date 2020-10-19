living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعذيب وإذلال ومعاملة حيوانات.. تقرير صادم من كوريا الشمالية

19
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، أن التعذيب والإذلال والاعترافات القسرية منتشرة في النظام القضائي الكوري الشمالي الذي يعامل المعتقلين على أنهم "أقل قيمة من الحيوانات".
  
وأشارت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا، إلى أنها اجرت مقابلات مع عشرات المعتقلين السابقين ومع مسؤولين كوريين شماليين، منددة بالوضع في مراكز الاحتجاز في كوريا الشمالية، حيث كثيرا ما يُمارَس التعذيب.
 
وكوريا الشمالية المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان هي دولة "مغلقة" ولا يعرف سوى القليل عن عمل نظامها القضائي.
 
وقال الأشخاص، الذين أجريت معهم مقابلات، إن الاعتقال الذي يسبق المحاكمة "قاس بشكل خاص" وإن المعتقلين يتعرضون لسوء معاملة وللضرب في أحيان كثيرة.
 
وذكر شرطي سابق أن "النظام ينص على عدم تعرض المحتجزين للضرب. لكننا نحتاج إلى اعترافات أثناء التحقيق، لذا يجب ضربهم للحصول على اعتراف".
 
وروى معتقلون سابقون أنهم أُجبروا على البقاء راكعين أو جالسين مكتوفي الرجلَيْن دون تحرك، في بعض الأحيان لمدة 16 ساعة متواصلة، وأنهم كانوا يُعاقَبون إذا قاموا بحركة.
 
كما قالوا إنهم كانوا يتعرضون للضرب بهراوات وأحزمة جلدية أو كانوا يتلقون لكمات مشيرين إلى أنهم كانوا أيضا يجبرون على الركض في شكل دائري حول ساحة السجن آلاف المرات.
 
وقال السجين السابق يون يونغ تشيول: "هناك، تُعامَل أسوأ من الحيوان، وتتحول في نهاية المطاف إلى حيوان"، فيما تحدثت نساء أجريت معهن مقابلات أنهن تعرضن لاعتداءات جنسية.
 
وروت كيم سون يونغ التاجرة السابقة، وهي في الخمسينات من عمرها وفرّت من كوريا الشمالية عام 2015، أنها تعرضت للاغتصاب على يد محقق في مركز للاحتجاز.
 
وأضافت أن شرطيا آخر لمسها أثناء استجوابها، مؤكدة أنها لم تقو على معارضته.
 
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها بيونغ يانغ بوقف "التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة في مراكز الاحتجاز".
 
وحضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودولا أخرى أعضاء في الأمم المتحدة على "الضغط على حكومة كوريا الشمالية".
 
وتقول كوريا الشمالية إنها تحترم حقوق الإنسان بشكل عام، وتعتبر أن انتقادات المجتمع الدولي تمثل حملة تشهير تهدف إلى "تقويض النظام الاشتراكي المقدس".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout