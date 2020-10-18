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هفوة لترامب.. والضحية "ماكرون"

18
OCTOBER
2020
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ارتكب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي غالباً ما يسخر من أخطاء خصمه الديمقراطي جو بايدن، هفوةً، السبت، بوصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"رئيس الوزراء".
 
وجاءت هفوة ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية ميتشيغن فيما كان يعدد الإنجازات التي تحققت خلال عهده.
 
وكان يتحدث ترامب عن اتفاق التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، ثم ذكر اتفاق باريس للمناخ الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بعد انتخابه في عام 2016.
 
وقال المرشح الجمهوري: "أتعلمون ما الذي أوقفته أيضاً؟ اتفاق باريس بشأن البيئة. أحب رئيس الوزراء ماكرون كثيراً لكن سألته كيف يسير العمل بالاتفاق؟ لا يسير بشكل جيد".
 
وأضاف "وفرت عليكم ملايين الدولارات، لم يفعل أحد ذلك قط. قلت إن ذلك كارثة، يريدون أخذ ثروتنا".
 
وكانت العلاقات بين ماكرون وترامب جيدة بعيد انتخاب ماكرون رئيساً، لكنها تدهورت بشكل كبير مذاك.
 
ويجري ترامب حالياً لقاءات انتخابية في ولايات بارزة في محاولة لردم الفجوة في الاستطلاعات مع خصمه بايدن، قبل 3 أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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