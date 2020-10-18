ترامب: سأغادر البلاد إذ خسرت الانتخابات..

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أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أنه قد يضطر إلى "مغادرة البلاد" إذا كان سيخسر الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن.

وقال ترامب، أثناء مؤتمر انتخابي له في مدينة ماكون بولاية جورجيا الأمريكية، إنه "سيشعر بضغط كبير إذا خسر أمام أسوأ مرشح للانتخابات في تاريخ انتخابات الرئاسة"، لافتا إلى أنه ريما يضطر إلى مغادرة البلاد.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر، إذ حذر المرشح الديمقراطي، أمس السبت، من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل..