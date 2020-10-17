"لن أجادل في هذا"... ترامب يعترف بالشخص الوحيد في العالم الذي يفوقه شهرة...

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اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالرجل الوحيد في العالم الذي يفوقه شهرة.

وقال ترامب في تجمع انتخابي في غرينفيل، نورث كارولاينا، أمس الخميس، إن يسوع المسيح وحده هو الأكثر شهرة منه، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وقال في كلمته أمام مؤيديه: "قال لي أحدهم قبل أيام أنت أشهر شخص في العالم على الإطلاق، فقلت لا أنا لست كذلك، ... فسألوا "من الأكثر شهرة؟" فقلت: "يسوع المسيح"، ما أثار هتافات أنصاره.

وأردف مع تصفيق مؤيديه: "لن أخاطر... ليس عندي أي جدال، إنه يسوع المسيح".

ثم رفع رأسه إلى أعلى وقال: "اسمحوا لي أن أنظر للسماء وأقول إنني لا أقترب حتى من شهرته".

وقبل أن يمتدح دونالد ترامب يسوع المسيح في التجمع الانتخابي، قدم تعازيه لفريق حملة منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، فيما يتعلق بإصابة اثنين من مساعديه بفيروس "كورونا" المستجد.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى السماء وقال: "سواء ارتديتم أقنعة أم لا، يمكنكم أن تفعلون كل ما تريدون، لكنكم تعلمون أنكم ما زلتم بحاجة إلى مساعدة الرئيس".

تأتي تعليقات دونالد ترامب عن يسوع المسيح بعد مرور أسبوع واحد من ادعاء نجله، إريك ترامب، أن والده "أنقذ المسيحية فعليا"، بحسب تعبيره، إذ صرح في برنامج إذاعي أن "الحزب الديمقراطي أصبح أقصى اليسار وحزب "الملحدين"، وهم يريدون مهاجمة المسيحية، ويريدون إغلاق الكنائس، وإبقاء متاجر الخمور مفتوحة في المقابل"، وذلك في إشارة منه إلى القيود التي فرضها بعض المحافظين بشأن فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.