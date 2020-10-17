living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميركل: تصرفات تركيا شرق المتوسط استفزازية ومؤسفة

17
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الجمعة، إن تصرفات تركيا في شرق المتوسط استفزازية ومؤسفة ولا لزوم لها، في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها.
 
وأفادت ميركل للصحفيين في قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل "اتفقنا على أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها تركيا مؤخرا ذات الطبيعة الاستفزازية بشكل واضح يترتب عليها زيادة التوترات بدلا من تخفيفها. هذا السلوك مؤسف للغاية ولا لزوم له"، حسبما نقلت "رويترز".
 
كذلك ندد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، الجمعة، بما اعتبره "استفزازات" تركيا، منتقدا استئناف أنقرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.
 
وفي ختام قمة في بروكسل، قال ميشال: "نندد بتصرفات واستفزازات تركيا أحادية الجانب"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة الوضع في ديسمبر، للنظر في عقوبات ضد أنقرة، حسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
 
وكانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط الشهر الماضي "لإتاحة المجال للدبلوماسية" قبل قمة للاتحاد الأوروبي بحثت فرض عقوبات على تركيا.
 
لكن أنقرة عادت لترسل سفينة الأبحاث "أوروتش رئيس" للتنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، وتحديدا قرب جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية.
 
كما أعلنت أنقرة عن إجراء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بحر إيجة، ردا على ما يصفه المسؤولون الأتراك بنقل السلطات اليونانية أسلحة إلى جزر قريبة من البر التركي.
 
ولزيادة الوضع تعقيدا، أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، تصريحا مثيرا للجدل، قال فيه إن "تركيا ستعطي اليونان الرد الذي تستحقه في شرق المتوسط".
 
وأضاف أردوغان في خطاب بأنقرة: "سنواصل إعطاء اليونان والإدارة القبرصية اليونانية الرد الذي تستحقانه على الأرض".
 
وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، إن سفينة تنقيب تركية وصلت إلى موقع عملياتها في شرق البحر المتوسط وبدأت في تسجيل قراءات الأربعاء.
 
ووصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.
 
وانتقدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، قرار تركيا إعادة السفينة واتهمتها بإثارة التوتر من جانب واحد و"تعمد" تعقيد استئناف المحادثات مع اليونان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout