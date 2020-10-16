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ضحايا كورونا عالميا.. نحو 1.1 مليون وفاة و39 مليون إصابة

16
OCTOBER
2020
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تسجل أعداد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاعا مطردا، حيث حصد المرض حتى الآن حياة 1.1 مليون شخص، فيما تم تسجيل 39 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
 
وسجلت الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمكسيك أكثر من نصف أعداد الوفيات، والإصابات في العالم، بحسب آخر إصحاءات وأرقام جامعة "جونز هوبكنز".
 
وتتصدرالولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها الوباء أرواح أكثر 217 ألف شخص، وسجلت حتى الآن 8 ملايين إصابة.
 
وسجلت البرازيل أكثر من 152 ألف حالة وفاة، واقترب عدد الإصابات فيها من 5.2 مليون إصابة حتى الآن.
 
وفي الهند حصد الوباء أرواح أكثر من 111 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية أكثر من 7.3 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
 
وتحتل المكسيك المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات، حيث تجاوزت فيها حصيلة الوفيات 85 ألفا، فيما تم تسجيل أكثر من 834 ألف إصابة حتى الآن.
 
وتعتبر بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 43 ألف وفاة وتجاوز عدد المصابين فيها 676 ألفا.
 
وتحتل إيطاليا المرتبة السادسة من حيث عدد الوفيات، وسجلت حتى الآن أكثر من 36 ألف وفاة، وارتفع عدد الإصابات فيها إلى نحو 382 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.
 
وفي الشرق الأوسط تعتبر إيران أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، وسجلت نحو 30 ألف وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات فيها 517 ألفا حتى الآن.
 
وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات حيث سجلت حتى الآن مليون و346 ألف إصابة، إلا أن عدد الوفيات فيها قليل نسبيا، ولم يتجاوز 23400 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.
روسيا اليوم
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