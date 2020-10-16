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إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية تلقي القبض على وزير الدفاع المكسيكي السابق

16
OCTOBER
2020
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نقلت وكالة رويترز عن مصادر دبلوماسية أمريكية ومكسيكية يوم الخميس إن الجنرال سلفادور سيينفويغوس، وزير الدفاع السابق للرئيس المكسيكي السابق إنريكه بينيا نييتو، احتُجز في مطار لوس أنجلوس بناء على طلب من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
 
وقال وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد على تويتر إن السفير الأمريكي في المكسيك كريستوفر لانداو أبلغه بالاحتجاز.
 
وقال إبرارد: "سيبلغني القنصل في لوس أنجلوس بالتهم في الساعات القليلة القادمة. وسنقدم المساعدة القنصلية التي يحق له الحصول عليها. وسأبقيكم على اطلاع".
 
 
وقال مصدر دبلوماسي مكسيكي إن سيينفويغوس "احتجز في مطار لوس أنجلوس بناء على طلب إدارة مكافحة المخدرات." وأكد مصدر دبلوماسي أمريكي أن إدارة مكافحة المخدرات كانت وراء عملية الاعتقال.
 
وأضاف المصدر المكسيكي إنه تم بالفعل الإفراج عن أفراد عائلة سيينفويغوس الذين كانوا يسافرون معه وقت الاحتجاز.
 
تورط العديد من أعضاء مجلس وزراء وحزب بينا نييتو في قضايا فساد رفيعة المستوى، تنطوي في بعض الأحيان على مزاعم بصلاتهم بالجريمة المنظمة. 
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