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بتصميم استغرق 6 سنوات ووصلت تكلفته لـ 23 مليون دولار، تمكنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" من شحن حمّام الفضاء الجديد إلى المحطة الدولية، ليستطيع رواد الفضاء قضاء حاجتهم فيه.

وأرسلت الوكالة الأميركية المرحاض الجديد إلى المحطة في 5 تشرين الأول 2020، مع أشياء أخرى أرسلت للمحطة.

وترغب الوكالة في استخدام المرحاض في المهمات الفضائية الطويلة، إلا أن اختباره سيتم بالقرب من الكرة الأرضية لتجربته أولا.

هذا وسيقوم رائد فضاء الوكالة، كريس كاسيدي وزميلاه الروسيان، إيفان واغنر وأناتولي إيفانيشين، على تركيب المرحاض، بحسب ما نشر موقع "ناسا".

يذكر بأن التكلفة شملت صناعة مرحاضين فقط، وفي حال أثبت المرحاض فعاليته فسيتم إرسال الثاني إلى القمر كجزء من مهمة Artemis 2 القادمة للوكالة، والتي من المقرر إطلاقها في السنوات القليلة المقبلة.

وعلى المدى الأبعد، يمكن استخدام هذا المرحاض الجديد في المركبات المأهولة التي ستهبط على القمر أو تلك المتجهة إلى المريخ.

وصمم مهندسو "ناسا" مرحاضا أصغر بنسبة 65% تقريباً من المراحيض التي تستخدم في الناقلات البرية وأخف بنسبة 40% من المرحاض المستخدم حاليا، كما أنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.