ملكة بريطانيا تخرج من قصرها من دون كمامة وتتفقد مختبرا عسكريا... صور

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قامت الملكة إليزابيث بأول نشاط كبير لها منذ فرض إجراءات العزل العام في مارس/ آذار الماضي بهدف احتواء فيروس كورونا، حيث زارت، اليوم الخميس، مختبر العلوم والتكنولوجيا الدفاعي السري للغاية.

وظهرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية لأول مرة علانية منذ بداية جائحة فيروس كورونا اليوم، حيث زارت مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع القريب من سالزبوري مع الأمير ويليام دوق كامبريدج.

ووفقا لبيان قصر باكينغهام، فإن الملكة التقت خلال زيارة المختبر الواقع عند بورتون داون، العلماء الذين يجرون أبحاثا تدعم استجابة بريطانيا لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف البيان إنه "جرى اتخاذ احترازات سلامة مشددة للزيارة الملكية، بما في ذلك اختبارات فيروس كورونا للـ48 شخصا الذين تواصلوا مع الملكة وقواعد تباعد اجتماعي صارمة".

غير أن الملكة زارت المعمل من دون كمامة، حسبما أكد البيان.

وهذه هي المرة الأولى خلال 7 أشهر التي تخرج فيها الملكة (94 عاما) من مقرها الملكي.