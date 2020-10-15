رئيس الوزراء الأرميني: تركيا تستخدم قواتها ووحدات عسكرية من الجيش الباكستاني في قره باغ

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موسكو - سبوتنيك-

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن تركيا لا تستخدم جيشها في ناغورني قره باغ فحسب، بل تستخدم، بحسب بعض التقارير، قوات خاصة من الجيش الباكستاني.

وقال باشينيان في مقابلة مع وكالة الأنباء الدولية الروسية "روسيا سيغودنيا" ان: "القوات التركية لا تشارك فقط في قيادة الأعمال العسكرية، ولكن أيضا وحدات خاصة مباشرة من الجيش التركي (على الأرض)".

وأضاف رئيس الوزراء الأرمني: "وفقا لبعض المعلومات فإن هناك قوات خاصة التابعة للجيش الباكستاني تشارك في العمليات العسكرية"، على حد قوله.